兌現承諾 落選里長仍送給長者生日蛋糕

中汕里長李進宗雖然落選，仍兌現承諾送給長者生日蛋糕。（記者洪臣宏攝）

2018-11-26 17:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區中汕里里長李進宗擔任12年村里長，每月都會送給65歲以上長者生日蛋糕，選前為避開爭議暫停，這次尋求連任雖失利，他仍兌現承諾，且展現風度持續整理社區環境，把乾淨家園交給競爭對手。

李進宗為最後一任高雄縣中汕村長，縣市合併後再任2屆里長，這次選舉小輸競爭者黃國發16票，開完票後立即致電給黃道賀。

他12年前剛上任後，就自掏腰包發送生日蛋糕給村里內65歲以上長者，中汕里每年平均有350位長者，所費不貲，今年適逢選舉年，他為了避開賄選爭議暫停1個月，雖然落敗，他仍將這2個月蛋糕陸續交到長者手上，也獲得不少安慰及鼓勵。他說，任期到12月24日，下個月還會送出。

除此，他還放當地學子獎勵學金，考取國立高中職可獲500元，國立大學2000元，私立大學也有1000元。

李進宗也是林園區里長聯誼會總幹事，他說已經失業了，農曆年後再找工作，他今天捲起衣袖持續整理社區環境，希望新任里長接手時就是乾淨的家園。

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