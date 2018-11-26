「3254」！柯P險勝丁丁這票數 四星彩正彩中午售光封牌

台北市長選舉25日凌晨完成開票，現任市長柯文哲以3254票的些微差距擊敗國民黨丁守中，隨即前往開票晚會向支持者謝票。（資料照）

2018-11-26 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選舉開票纏鬥逾10個小時，最終由爭取連任的市長柯文哲以3254票擊退國民黨丁守中，不少彩迷就拿「3254」的數字去簽注，也讓今晚開獎的四星彩「3254」這組號碼在今天中午就提前封牌。

綜合媒體報導，柯文哲以41．05%得票率、58萬820票，驚險擊敗丁守中的57萬7566票，雙方勝負差距僅僅3254票，也讓彩迷們發揮想像空間，拿著「3254」這組號碼去簽注四星彩，而這組號碼也成為今天最熱門的號碼，中午前就已經封牌。

根據台灣彩券規定，四星彩「正彩」每組選號銷售上限600注，固定獎金為5000倍，代表投注25元，若中彩可獲12萬5000元獎金；如果晚上四星彩真的開出「3254」，買「3254」之外的「2345」、「5432」等4個相同號碼、不同排列組合的「組彩」，也可獲得5000元獎金。

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