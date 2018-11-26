民進黨宜蘭慘敗 基層促縣黨部主委辭職負責...

2018-11-26 16:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨在這次5合1地方大選，宜蘭縣不但輸了縣長大位，議員席次更不如國民黨，還比無黨籍候選人少，可以說是「慘敗」，有基層黨員促輔選失利的民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財請辭，為敗選負責；黃建財回應，現階段首要工作就是做好黨內整合，提升低迷士氣，是否請辭，經內部討論後再來決定。

5合1大選，全國不少縣市綠地變藍天，也包含民主聖地宜蘭縣，民進黨候選人陳歐珀以2萬8158票的差距敗給國民黨的林姿妙，不但全縣12鄉鎮只守下陳歐珀的故鄉員山鄉，更創下民進黨創黨以來，提名的宜蘭縣長候選人最低票紀錄。

另外，縣議員席次更較上屆掉了4席，輸給國民黨的12席，席次還比無黨籍的12席少，議長大位可能不保；鄉鎮市長部分，更只保住宜蘭市及冬山鄉兩個鄉鎮市，翻轉了蘇澳鎮，綠營票倉三星、五結及員山鄉全部失守，原先握有的6個鄉鎮市大選後掉到剩3個。

有基層黨員指出，民進黨這次在宜蘭，可以用「慘敗」來形容，黨部必須徹底檢討候選人的提名及輔選策略到底出了什麼問題？該基層黨員更直指，敗選縣黨部主委黃建財輔選不力，難辭其咎，應該要請辭，為這次敗選來負責。

「不能被一時的挫敗打敗，未來還有更大的挑戰！」黃建財回應，這次黨員們都已盡力，但成績不盡理想，敗選大與環境不佳與黨內不夠團結，是最主要原因，黨內士氣確實低迷，急待整合，重新凝聚黨內士氣，並調整選戰步伐，整合黨工職，如此才能好好為2020年的總統大選準備。

談到下屆宜蘭縣籍立委人選，黃建財說，提名是黨中央的職權，現在談人選還言之過早，首要目標還是盡快整合，調整步調，提升低迷的士氣，至於是否請辭，他則表示，待內部討論後，再來決定。

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