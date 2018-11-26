韓國瑜當選引日本網友熱議 留言卻嚴重歪樓

韓國瑜在這次選舉獲選高雄市長，成為關注焦點。（資料照）

2018-11-26 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜在這次選舉中獲選高雄市長，成為關注焦點，現在就連日本鄉民也針對高雄市長選舉進行討論。不過多數日本網友討論的目標都並非韓國瑜的政策，而是韓國瑜的名字。

韓國瑜當選高雄市長不只在台灣造成轟動，也登上日本Yahoo新聞，更吸引許多日本網友留言。不過多數日本網友留言討論的都不是韓國瑜的政策與承諾，而是韓國瑜名字中的「韓國」兩字，有網友直呼，「不喜歡這個名字。」、「他有一個可怕的名字...」、「這是一個不吉利的名字。」、「你是韓國人！」、「不管你做什麼，韓國都很噁心。」

不過仍有一些網友留言分享對於台灣選舉的看法，「台灣很可能被中國吞沒。」、「再見台灣...謝謝你的一切。」、「台灣終於走到黑暗的那一面了。」也有日本網友認為，國民黨就是反日政黨，韓國瑜上任的第一件事可能就是蓋慰安婦像。

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