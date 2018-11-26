中選會被控違法公告 監委申請調查

2018-11-26 15:49

〔記者謝君臨／台北報導〕「下一代幸福聯盟」及國民黨立委曾銘宗等人日前向監察院陳情，指中選會公告公投案政府機關意見書後，竟違反公投法規定，重行公告增補行政院意見書，而後又違反法院裁定，將重行公告登載於選舉公報並發放給選舉人，主委及副主委均涉有違失；為釐清其中爭議，監察委員高鳳仙今申請自動調查。

高鳳仙表示，調查重點包括：中選會為何違法重行公告？為何違反法院裁定登載及發送違法公報？為何拒不更正紙本公民投票選舉公報？違法行為造成多少損害？相關費用如何支應？何人應負違失或賠償責任等。

本月15日，幸福盟及藍營立委到監察院陳情，指中選會於上月24日公告公投案政府機關意見書後，竟違反公投法規定，於本月2日重行公告增補行政院意見書，而後又違反台北高等行政法院本月7日裁定，將重行公告登載於選舉公報並發放給選舉人，且拒不重製或修正選舉公報，主委及副主委均涉有違失等語。

監察院指出，根據媒體報導，中選會於19日接獲最高行政法院駁回其抗告確定後，隔天公告撤銷7個重行公告，並於報紙網路刊載撤銷公告及10月24日7個公告行政院意見書內容，登報費用花費約931萬元。

監委高鳳仙接受陳情後，監察院曾二次發函中選會，其查復內容顯示，處理過程涉有諸多違失及爭議，高鳳仙因此於今日申請自動調查。

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