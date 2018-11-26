陳致中選後廣播開嗆：「再不回應民意，2020年不用選」

2018-11-26 15:48

〔記者黃建華／高雄報導〕前總統陳水扁之子陳致中，7年前因偽證案遭解除高雄市議員職務，此次參選以15938票再當選議員，面對陳其邁在高雄市長選舉敗選，他今午在「一邊一國愛台灣聯播網」節目中表示內心淌血，並砲打中央，直言大家有「有嘴講到無涎」，從一例一休到同婚、空污法休正，基層對執政黨的信任全失，支持者「覺得中央政府講不聽」，才決定教訓政府，正是敗選致命原因。他並警告，「執政黨再不回應民意，2020年不用選了！」

陳致中的廣播節目每週一至五中午播出，每天節目開場白就是報數父親陳水扁政治冤案已發生幾天，他今天中午開場就循例說，阿扁總統政治案未平反已3666天。

陳致中強調，執政黨敗選原因可能千百個、一萬個都不只，星期六晚上他看到開票結果一整晚都沒睡，一個人想到到天亮，此次敗選可說是非戰之罪，像陳其邁如此優秀的人選落選，更讓他看心中淌血、流眼淚。

他痛批，選務作業混亂是此次敗選致命原因之一，大選跟公投案合併不是不行，但投票當天看到人潮聚集比夜市還多，就覺得不妙，因為很多長期支持民進黨的長輩、勞工朋友，長輩們要照顧兒孫，勞工朋友老闆只給1小時休假出去投票，但排隊一排一兩個小時，他們最後被迫放棄投票，根據里長告訴他，被迫放棄投票的支持者起碼有一成以上。

陳致中說，中選會主委也是執政黨官派，如今的結果就是「自己害自己」。話鋒一轉，他更批東奧正名案未過關沒是非、沒天理。

陳致中表示，此次10個公投案，選前一直拜託大家支持東奧正名案，雖然沒過關，但要面對現實；公投案只有3個沒過關，東奧正名案是其中之一，他很無奈也痛苦；行政院官方對此案的態度就是不支持、不同意甚至打壓，最後以運動員宣導投反對票，就是在打恐嚇牌，其實國際奧會根本沒這樣，官方的作法沒是非天理，主要關鍵就是中華奧會都是統派、國民黨舊勢力在把持。

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