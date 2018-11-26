下任正副總統隨扈車隊9輛預算3300萬 大選維安購車5883萬

2018-11-26 15:39

〔記者羅添斌／台北報導〕九合一選舉落幕，2020總統大選將緊接登場，根據立法院預算中心評估報告顯示，無論是蔡英文總統連任或是有新任正副總統產生，國安局已依規定規劃為下任正副總統隨扈車隊購置9輛警備車，預估經費為3300萬元，將編列在2020年的預算年度內。

明年下半年將進入總統大選的前期維安作業，由國安局特勤中心執行總統大選維安任務，也將依規定採購相關車輛，相關經費已編入國安局2019年度預算內，將增購及汰換車輛達39輛，編列經費為5883萬元。

立法院外交及國防委員會今天審查國安局預算並且進行詢答，根據立法院預算中心針對國安局2019年預算所做的評估報告指出，國家安全局為辦理第15任總統、副總統大選安全維護工作，計畫增購及汰換各式車輛計39輛，共編列預算5883萬元，但所購車輛為應短期性任務所需，且該局現有與擬增購的同型車輛眾多，似可考量部分以調派現有車輛支援方式辦理，以撙節購車。

對於增購車輛，於任務結束後的處置方式，國安局曾向預算中心表示，將優先提供新任總統、副總統警衛室與卸任總統、副總統警衛組使用，部分汰除車輛，將由國安局車輛管理單位統籌檢討運用或辦理移撥。

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