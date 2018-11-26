雲林女力出頭天》正副縣長是女性、4區最高票也是女性

女性當選人吳蕙蘭，議員得票數雲林縣最高。（記者詹士弘翻攝）

2018-11-26 15:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣是農業縣，但此次選舉的結果，卻可證實女性在雲林是出頭天的，不僅新當選的正副縣長張麗善、謝淑亞都是女性，可能寫下台灣新紀錄外，另六個議員選舉區中，女性當選人蘇于珊、張庭綺、吳蕙蘭、蔡孟真都是選區最高票。

六個議員選區第一高票分別是，第一選區蘇于珊得票8711票，第二選區張庭綺得票8080票，第三選區沈宗隆得票9003票，第四選區李明哲10171票，第五選區吳蕙蘭得票1萬1242票，第六選區蔡孟真得票9073票，女性政治人物的實力已不在男性之下。

沈宗隆未來將爭取連任下屆議長，李明哲選票破萬，又是韓國瑜的小舅子，未來前景無量；另第五選第二高票是蘇俊豪，目前是副議長，得1萬115票，也是全縣三個得票破萬的當選人之一。

數據與當選名單可以說話，女性在雲林已打出一片天。

各區當選議員名單及得票數如下：

第一選區：蘇于珊8711票、賴淑娞8074票、李建昇7035票、林岳璋6909票、鍾明馨6508票、廖郁賢6179票、江文登5745票、王又民5366票、邱世文5279票、李建志5216票。

第二選區：張庭綺8080票、蔡東富7983票、王秋足7730票、賴明源7411票、陳樹吉6957票、顏忠義6887票。

第三選區：沈宗隆9003票、顏旭懋6939票、黃凱6483票、林文彬6482票、陳俊龍6193票、王鈺齊6161票、蔡明水5854票、黃美瑤5375票。

第四選區：李明哲10171票、廖偉晴7606票、廖秋萍7236票、游淑雲5975票、梁銘忠5697票、廖萬4939票。

第五選區：吳蕙蘭11242票、蘇俊豪10115票、林建鴻7524票、林深6378票、許志豪5107票、許留賓4602票、黃淑鈴4424票。

第六選區：蔡孟真9073票、蔡岳儒8400票、黃文祥8081票、黃美蘭7070票、翁水上5752票、蕭慧敏5738票。

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