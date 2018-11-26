「機車族民代」嘉市王美惠、傅大偉 雙雙拿下第一高票

2018-11-26 15:20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕這次嘉義市東、西區議員選舉43人搶23席，選情競爭相當激烈，拚4連任的國民黨議員傅大偉以5922票拿下東區第一高票，同樣尋求4連任的民進黨議員王美惠以8007票奪下西區第一高票，也是第3度蟬聯全市第一高票；傅、王兩人都是「機車族民代」，騎機車跑攤、做選民服務，深入基層瞭解民眾需求，累積起來的好口碑，贏得支持者信賴。

選後，嘉市議會26日上午繼續進行定期會議程，傅大偉、王美惠兩人在議場上碰面，相互握手道賀。

談到自己3度蟬聯全市第一高票，王美惠說，感謝市民對她長久以來的支持，當選連任的開始，責任更加重大，也感謝前市議員江熙哲等競選團隊成員義無反顧相挺，她會更加打拚為市民服務，不負大家對她的期望。

這次東區議員選舉，老將新秀纏鬥，突圍拿下第一高票的傅大偉說，每次選舉都承受很大的壓力，因是4年一次的議員問政成績單展現，感謝鄉親對他的支持，他會更用心，扮演好議員角色，不負市民期許，也感謝父母、妻子及小孩一路支持相挺，成為最強大後盾。

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