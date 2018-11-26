徐定禎冷風細雨中謝票 「選制勞民傷財應檢討」

2018-11-26 15:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕參選苗栗縣長失利的無黨籍頭份市長徐定禎，今早開始展開謝票行程。雖此戰徐定禎以6萬餘票之差敗給連任的國民黨縣長徐耀昌，但也拿下11萬票成績，仍是近幾屆挑戰國民黨候選人得票數最高者，後續動態備受關注。徐定禎說，感謝11萬縣民支持，但現行選制勞民傷財，盼能再檢討。

徐定禎及妻子楊士儀今早冒著冷風細雨，站在掃街車上開始為期2天的謝票之旅，首日前往頭份、三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖、卓蘭、三義、銅鑼、公館，一一向支持者揮手致意。

徐定禎表示，此次面臨韓國瑜旋風、中央部分政策未能說明清楚等大環境影響，使選戰打來艱辛，但最終仍歸咎自己努力不足。他也語帶保留說，目前對未來暫無規劃，但若將來還有機會、或有其他優秀人選，將再努力開拓票源。

徐定禎感觸良多說，目前選制勞民傷財，尤其許多候選人砸重金大量插旗、印製文宣、甚至賄選案件仍層出不窮，使得選舉淪有錢人限定參與，優秀年輕人難以出頭。他認為，選舉生態應改變，減少插旗、文宣，增加巡迴政見發表、辯論會，讓候選人直接向鄉親說明、辯護政見。

而頭份市長任期僅剩約1個月，徐定禎表示，已指示公所同仁盡速與新科市長羅雪珠聯繫，並針對現正推行政策加強與市代會溝通，後續重要會議也會邀請羅雪珠列席，使市政得以無縫接軌。

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