打開農漁產品通路 張麗善：已在尋找管道

雲林縣長當選張麗善今天起連續3天全縣走透透謝票。（記者黃淑莉攝）

2018-11-26 14:14

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣長當選人張麗善展開為期3天的感恩謝票行程，對於縣府人事問題，張麗善表示，縣政推動不能有空窗，會以穩定為基調，循序漸進接手，至於農漁產品問題，現已針對柳丁、茂谷柑問題在研究解決方案及找尋其他管道。

張麗善陣營表示，幕僚今天已與縣府團隊接觸，針對縣政交接、12月25日就職典禮等問題討論。

張麗善指出，有關縣府人事問題，會要先了解縣府人事編制，一切先以穩定為基調，縣政推動不能有空窗期，要無縫接軌，會循序漸進接手，請大家安心。

農漁產品方面，會與其他縣市長合作，盼兩岸在農漁產品的部分可以搭起貿易關係，打開通路，幫農漁民解決農漁產過盛問題，尤其目前面臨的柳丁、茂谷柑問題，現已開始研究解決方案，或透過其他管道來解決。

未來是否會持續推動綠能，張麗善說，若能在兼具土地功能，對綠能並不排斥，所以會先瞭解綠能與產業結的可行性，不能光做綠能犧牲產業，這不是大家樂見。

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