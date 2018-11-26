最強母子檔！並肩作戰當選縣議員、花壇鄉長

顧黃水花（右）與顧勝敏（左）母子檔，雙雙當選縣議員與花壇鄉長，成績亮眼。（記者湯世名攝）

2018-11-26 14:00

〔記者湯世名／彰化報導〕選舉落幕，彰化縣出現了夫妻檔、母子檔或為了沿續家族勢力而參選的政治家族，其中參選第1選區縣議員的顧黃水花與花壇鄉長的兒子顧勝敏，在分進合擊下雙雙當選，顧黃水花達到5連霸里程碑，行醫十多年的顧勝敏更是初試啼聲即當選鄉長，堪稱成績最亮眼的政治世家。

顧黃水花從第15屆縣議員選舉踏入政壇以來，堪稱每戰皆捷，這次第19屆第1選區縣議員選戰中獲得萬餘票，高居該選區第5名，完成罕見的5連霸，號稱政壇常勝軍；顧勝敏也由母親顧黃水花帶著闖政壇，並且搭檔打雙人戰，顧勝敏以勤走基層並喊出為鄉親謀福利，最終擊敗另3名對手當選鄉長寶座。

顧勝敏的胞姊、花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，顧勝敏原有一個哥哥，後來因治療延誤而過世，讓勝敏發願行醫救人，後來如願行醫，在地方開業至今已10多年，從未收取過掛號費，造福鄉親。

顧勝敏則表示，他在競選期間所喊出的「推動花壇、翻轉未來」口號，包括推出的嬰幼兒補助（每胎補助5000元、增加鄉立幼兒園並造福中低收入戶）、國中小學相關補助（補助中小學飯後水果、教育補助費每人每年500元）、重陽節禮金（依年齡1000至3000元）、年長者社會福利與喪葬慰問金1萬元等鄉民福利政策，以及農業競爭、休閒觀光等農業發展政策，他都會在上任後全力推動並付諸實施，未來服務將沒有藍綠，只有鄉民，大家一起來共創美好的花壇。

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