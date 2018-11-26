花蓮五合一選舉結果 10家族檔延續地方政治命脈

花蓮五合一選舉結果出爐，國民黨縣長候選人徐榛蔚以12多萬票獲得壓倒性勝利，自前縣長傅崐萁夫人升格為「縣長」，順利接棒百里侯。（記者王峻祺攝）

2018-11-26 13:46

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮五合一選舉結果出爐，國民黨縣長候選人徐榛蔚以12多萬票獲得壓倒性勝利，自前縣長傅崐萁夫人升格為「縣長」，順利接棒百里侯，連同其他多組兄弟、夫妻、父子及婦女檔等政治家族參選，共計10家族檔勝出，延續原有在花蓮地方的政治命脈。

徐榛蔚曾在選前之夜高喊「這是一場沒有傅崐萁的選戰！」但身繫囹圄的前花蓮縣長傅崐萁，卻從未自選戰中退場，昔日挺傅愛將精銳盡出，全力輔佐徐榛蔚上位，最後以71.52％的高得票率，跨過「傅崐萁障礙」順利接班，成為全國最受注目的政治家族「夫妻檔！」

另在家族檔中，新城鄉何家班最多人勝出，不僅新城鄉長候選人何禮臺由議員轉戰鄉長成功，他的大哥何禮鳳也連任嘉里村長、二哥何禮飛同額參選連任佳林村長，妻子張美華連任新城鄉民代表，一家4口安全上壘，地方勢力雄厚。

花蓮第一選區議員候選人蔡啟塔不遑多讓，曾任花蓮市代、花蓮市長、議員、國民黨花蓮縣黨部主委，今年帶著兒子蔡翼鐘、蔡翼陽參選花蓮市民代表，父子3人全部高票當選，就連姪子蔡佳憲也當選花蓮市主義里里長，沉寂已久的蔡家班勢力，重新浮上花蓮政壇。

第二選區縣議員候選人鄭寶秀，她的兒子陳柏錩競選新城鄉民代表，母子2人投入不同公職選舉，分別以3002票及868票當選；已連任四屆縣議員的謝國榮，今年也與擔任花蓮市代的女兒謝宜萱連任達陣。

現任花蓮市長魏嘉賢參選花蓮市長，以3萬8121高票勝出，他的弟弟、現任花蓮市民代表魏嘉彥，初試啼聲轉換跑道競選縣議員，也拿到4823票當選，是第一選區第二高票的候選人。

當年譜出「副主席迎娶副主席」佳話的吉安鄉代主席林源富及新城鄉代會副主席陳秀玲夫妻檔，今年再度參選，陳秀玲爭取新城鄉代連任，林源富則轉戰縣議員上榜。

今年有意爭取第3度連任的縣議員余夏夫，也帶著從事媒體業的兒子余震華參選吉安鄉代，余夏夫雖以1460票落選，但余震華則拿到1377票當選，順利延續余家在地方上的政治命脈。

政壇老將、資深議員潘富民，則由妻子潘月霞代夫出征，在第四選區以3414票最高票當選。前花蓮市長田智宣的妻子張美慧，2016年補選花蓮市長雖失利，但今年轉戰縣議員，在第一選區以4971票最高票當選。

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