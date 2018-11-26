謝票談立委補選 盧秀燕：不會指定接班人

2018-11-26 13:42

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長當選人盧秀燕今天從大里競選總部出發，展開謝票行程，車隊行經大里、霧峰、烏日、龍井、外埔等地，沿途不少民眾揮手致意，針對市府內閣人選表示已在徵詢，等確定後會對外公布，並說未來會重用年輕人，對於北區、北屯區立委補選，則會尊重機制不會指定接班人，更會維持府會和諧，讓市政順利推動。

台中市長當選人盧秀燕，此次以20多萬票勝出，今天上午在市議員當選人林碧秀等人陪同下，展開掃街謝票行程，感謝選民支持，車隊從大里競選總部出發，沿途行經大里、霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿、梧棲、清水、大甲、大安、外埔等區。

出發前針對媒體詢問市府內閣改組，盧表示正積極籌組中，會有整體的考量不會讓大家失望，待市府內閣名單確認後，就會對外公佈，並說長期尊重、相信年輕人，助理、選戰幕僚也有許多年輕人，未來一定會讓年輕人有更多機會。

針對辭職的北區、北屯區立委需補選，盧秀燕說自己會輔選，但不會介入，更不會指定接班人，認為國民黨若想改革一定要有公平的機制，產生最好的人選。

至於這次能夠大勝，盧秀燕說這不是天上掉下來的，強調一開始不被看好，也沒有資源，但靠著尊重、耐力和意志力，化不可能為可能，這2天安排謝票行程，會盡可能走遍整個大台中地區，感謝各地鄉親和地方人士的肯定與支持。

對於未來市府和議會的互動，盧秀燕說，國民黨這次拿下32席議員，要過半不困難（總席次65席），對於議長、副議長會尊重議會的組合搭配，強調自己強項是禮貌、包容心，未來不會自我感覺良好，一定會尊重民意，維持府會和諧。

對於黨內有人提議要讓地方首長成為決策核心，盧秀燕認為，這麼多年來她能夠連選連任，很重要的原因就是傾聽民意、尊重民意、實現民意，只要「民意在哪裡，我們就站哪裡」，因此只要民意支持就會實施。

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