接任民進黨主席？ 鄭文燦：會再跟黨內意見領袖商量

2018-11-26 13:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天上午前往八德區三元宮、元聖宮、指玄宮參拜並感謝選民支持，談及外界認為他接任民進黨主席呼聲最高一事，他說，桃園市預算審查完後，會再跟黨內各方面意見領袖商量。

立法委員李俊俋在選後於臉書貼文寫道「讓中生代承擔更大的責任」，外界認為，能承擔責任的中生代，代表人物就是鄭文燦，但鄭文燦認為，現在這個時刻，老中青3代都應團結反省，才能夠再出發，儘管中生代應承擔較重責任，是對的，但這屬於全黨事務，應該要集思廣益。

鄭文燦說，民主是要接受選民一次又一次的考驗，選舉遇到挫敗，反而是學習的機會，要反省執政有哪些缺點，「一個人不怕失敗，一個政黨也不能怕失敗」。

外界認為鄭文燦接任民進黨主席的呼聲最高，他強調，他仍在謝票行程中，因桃園市預算審查安排在選後，所以他「暫時沒辦法兼顧到黨務」，等桃園市預算審查完後，他再跟黨內各方面意見領袖商量。

鄭文燦說，「一個政黨的生命，在於選民的支持」，要貼近民意，也要務實執政，拚經濟、拚建設、顧民生等基本方向，正是台灣需要的。賺大錢是好事，但台灣內需市場顯得力道不足，所以政治人物需要更努力，提出具體政策，讓民眾的生活與經濟條件都可以改善，工作機會與薪水能增加。

鄭文燦希望「兩岸能夠朝向更善意、更和平的方向發展」，他說，這段時間兩岸協商的交流障礙並不是因為台灣，而是對岸設下很多政治前提，他希望兩岸未來能更務實開放。

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