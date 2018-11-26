林佳龍市府團隊畢業照：台中市進步不停滯

台中市長林佳龍今日最後一次主持市政會，神情輕鬆。（記者張菁雅攝）

2018-11-26 13:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今日最後一次親自主持市政會議，他神情輕鬆地說，1個月後與各位首長的合約就「到期」，自己與團隊將成為「自由球員」。林佳龍也期勉局處首長全力配合交接工作、留在崗位上的同仁則持續堅守，共同為台中市打拚，最後並與局處長合影，留下林佳龍團隊的「畢業照」。

下屆市長將在12月25日就職，林佳龍今日最後一次主持市政會議。他表示，4年來，大家一起完成了階段性任務，回想這4年同甘共苦、認真做事的人生美好時刻，很令人懷念，1個月後，他與各位首長的合約就「到期」，自己與團隊將成為「自由球員」，他依然確信台中市將成為台灣的中都，在世界上佔有一席之地，未來這段期間台中市政府不會空轉，期勉大家以認真做好份內工作。

林佳龍笑說，好像4年急著要把8年的事情做完，提早做完所以要下課，4年來，大家都奮力向前衝，有時候停下腳步可以消化、沉澱一下，台中市的進步不會因為首長轉換而停滯，這4年來大家的目標都是希望這座城市更好，角色的替換不改初衷，也相信已經為台中人塑造光榮感，這份光榮感正是凝聚城市最大的動力，自己依然是市民，永遠以身為台中人為榮。

林佳龍強調，民主的價值在公共參與，投票結果是台中市民的集體選擇，必須尊重及接受，「沒有什麼非我們不可，但有我們的時候，一定要讓這個社會更好」。

林佳龍也談到，台中花博開幕至今已有逾125萬人參訪，獲得國內外各界好評，花博毫無疑問是台中市的驕傲，也要繼續維持最高品質。

未來1個月，林佳龍不再主持市政會議，他說，已指示秘書長黃景茂擔任交接小組召集人，並由人事處長配合協助相關交接業務，最重要的是辦好交接，局處首長不管未來在什麼崗位，都要持續關注公共事務，為人民謀求福祉。

台中市長林佳龍（第一排左4 ）與市府團隊拍下「畢業照」。（記者張菁雅攝）

台中市長林佳龍與市府團隊一一握手致謝。（記者張菁雅攝）

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