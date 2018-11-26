波麗士不幹了！石金水當選村長繼續服務鄉親

2018-11-26 13:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣5合1選舉結果幾家歡樂幾家愁，仁愛鄉中正村村長當選人石金水，則是現任南投縣政府警察局仁愛分局偵查隊偵查佐，58年次的他從警已30年，將一生最精華歲月奉獻給警察工作，將辦理退休擔任村長，把時間留給家人與生長的部落，繼續擔起服務鄉親的責任。

本屆仁愛鄉基層選舉特色之一即是多位具備軍公教背景人士參選鄉代、村長，選舉結果則是幾家歡樂幾家愁，中正村長由現任仁愛分局偵查佐石金水，擊敗尋求連任的高金水，由於2人的名字都是「金水」，2人對決即成亮點，石金水以353票比下對手298票，挑戰成功。

請假投入選戰的石金水今天銷假上班，剛到分局，同仁紛紛向他道喜，分局長金秋華表示，這是同仁的自由選擇，給予尊重與最大的祝福。

58年次的石金水從警30年，退休手續會趕在12月25日村長就職前辦妥，雖然有同仁對他放棄月薪約8萬元的刑警工作表示可惜，再幹幾年退休後也能領月退金，但石金水認為就看自己的選擇，曾見過不少警察前輩到老了、病了才回到部落，自認已將人生最精華的歲月奉獻給警察工作，現在想把時間、精力留給家人與部落，為部落服務，上任後首要解決部落農業、民生用水，讓鄉親用水不用愁。

至於另一位退休警察巫再生，原擔任廬山社區發展協會理事長，今年投入精英村村長選舉也如願當選，繼續服務鄉親。

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