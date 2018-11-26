一夜長考後選擇留下 陳菊臉書透露心聲...

為高雄敗選負責請辭的總統府秘書長陳菊，在一夜長考後決定留任。（資料照）

2018-11-26 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選民進黨遭逢重大挫敗，其中高雄市失手，終結20年綠地，令經營高雄12年的前市長陳菊相當自責，第一時間請辭總統府秘書長職務，一度傳出陳菊辭意已堅，並著手打包，但經再三慰留後，決定留任，她臉書透露，經過一夜長考，「在這最艱難的時刻，選擇留下要比離開更為艱難」。

總統府發言人黃重諺今日表示，蔡總統考量國家政局穩定與各項重大政策的持續推動，在昨晚邀集秘書長懇談，經再三慰留，為敗選請辭的總統府秘書長陳菊決定留任，全力襄助總統在擴大社會對話以及各項革新工作上的努力。

陳菊也在臉書上透露：「面對民進黨在這次選舉的重大挫敗，沒有藉口，只有尊重、感謝，以及最深刻的檢討反省。」強調跟高雄在這12年來，一路歷經各種天災地變，高雄沒有倒下，而是在困境中站了起來，持續進步。

對此此次高雄選舉結果，陳菊表示：「我知道我們還是做的不夠好，未來，我們必須接受人民的教訓，謙卑、更努力，接受更高標準的檢驗。」

陳菊強調，經過一夜長考後選擇留下，「在這最艱難的時刻，選擇留下要比離開更為艱難。」

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