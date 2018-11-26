里長贏縣長！環保鬥士陳永和成南市長選戰驚奇

陳永和成為這次台南市長選戰中的驚奇。（資料照）

2018-11-26 13:20

〔記者邱灝唐／台南報導〕九合一選舉已於日前落幕，但台南市長一戰仍然受地方鄉親津津樂道，除了傳統藍綠得票跌破眼鏡，「虧雞」和陳永和得票數更是出乎意料之外。這些驚奇也再度寫下新的台灣選舉歷史。

甫當選台南市長的民進黨立委黃偉哲，雖然最終還是勝出，但開票當天並未出現欣喜表情，除了所屬的民進黨大敗，自身的得票也與外界評估的天差地遠，成為六都中得票最低的當選人。相較於行政院長賴清德於4年前得到71萬餘票，如今黃僅得到36萬7千餘票，儘管黃曾說綠營支持者並未跑票，僅是分散到各泛綠候選人，但也指出綠營票約60萬，與賴當年那場選戰還有10幾萬的中間選票流失，這點是他還要再努力。

由於黃偉哲得票率未破4成，儘管主要對手國民黨候選人高思博也才拿下近31萬3千張選票，仍是表現不俗，與黃也僅差5萬多票。

另外，這次台南市長選戰也創下驚奇紀錄，因反對龍崎掩埋場挺身而出參選市長的牛埔里長陳永和，競選過程中用最土法煉鋼的方式，開著暱稱「小白」的自家車，頂端加裝招牌到每一區站路口宣傳。陳曾說，沒有走訪每一區，怎麼能理解對方遇到的問題。

這樣的衝勁加上環保理念也讓陳永和獲得許多藝文界人士力挺，不僅府城知名歌手、文化各領域意見領袖都站出來相挺，網路上也得到台南在地臉書社團支持，最終獲得11萬7千票，勝過「虧雞」林義豐的8萬4千票、前立委許忠信4萬5千票、前台南縣長蘇煥智3萬9千票，也讓大家笑稱是「里長贏縣長」，成為選舉史上的傳奇。

不過，對於陳永和的參選，網友及鄉親心中仍存有一絲遺憾，由於當時很多人認同其理念，希望用手中的一票讓他取回原本要用於女兒嫁妝的200萬元，但11萬7千票並未超過選舉人數的10%，也就是15萬5千票，甚至30元補助也落空，因為得票數也沒有到達當選人的3分之1，引起大家遺憾。

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