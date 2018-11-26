手機欠費連帶停用其他門號 立委要求NCC改善

2018-11-26 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委李昆澤今詢問NCC官員，針對消費者在同一家電信業者擁有數支門號，其中一支欠費，業者對於是否將其他門號也連帶停話，各家規定不同，要求NCC改善；NCC主委詹婷怡承諾，將督促業者修改營業規章；召委陳明文則建議，NCC今天就發文給各業者，要求業者在一週內將營業規章呈報審核。

立法院交通委員會今針對「電信管理法」草案進行逐條審查，針對電信費用未繳部分，立委李昆澤詢問NCC官員，假如消費者在同一電信業者擁有很多門號，其中一支欠費，業者對於是否將其他門號連帶停話，各家規定不同，強調此與消費者權益息息相關，要求NCC釐清；民進黨立委葉宜津也表達同樣看法。

李昆澤舉國內三大電信業者為例，中華電信部分，如果門號是在同一轄區的營業處申請，才會遭到連帶停話，遠傳是只要有欠費，即使其他門號正常繳費，也會遭到連帶停話，台灣大哥大則是正常繳費的其他門號不會被連帶停話。

對此，NCC主委詹婷怡表示，針對不同服務，比如行動業務與固網，絕對不能有連帶停用的狀況，那如果是同一個個人相同服務的不同門號，目前在各家電信業者的營業規章中，可能沒有那麼清楚，將透過實務運作直接在營業規章中釐清。

詹婷怡強調，從法律關係來看，不同的門號都是個別成立的法律關係，這一定要在營業規章裡落實，不可以有模糊空間，將再進行處理。

立委葉宜津進一步追問，目前對於欠費只能停該門號已有共識，現況已損害消費者權益，詢問NCC改善時程；對此，詹婷怡說今天就會立即發文給各業者，要求業者修改營業規章後呈報審核；召委陳明文則建議，NCC發給各業者的文件內容中，需明定要求業者在一週內呈報上來，以儘速保障消費者權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/