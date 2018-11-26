國民黨台南小輸 藍營扼腕：如謝龍介出來就當選

2018-11-26 12:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市這次市長選舉，民進黨黃偉哲僅小贏國民黨高思博5萬多票，比當年賴清德連任狂贏約45萬票，可說天差地遠。選舉結果揭曉後，台南政壇傳出，不少藍營人士認為這次如果由謝龍介出馬代表國民黨參選台南市長，應該可以像韓國瑜一樣，讓台南綠地變藍天。

對於這次的選舉結果，一名國民黨議員在開票當晚就說，如果這次由謝龍介參選，與韓國瑜聯手，今天台南市長當選人就不是黃偉哲了。

目前擔任國民黨台南市黨部主委的謝龍介，這次在台南市北區、中西區參選市議員，以2萬多票拿下全市第一高票。全市13選區，國民黨參選人拿下了8個選區的第一高票，而民進黨僅1個選區拿下最高票。

這幾天，國民黨內就傳出，當初如果由謝龍介代表國民黨參選而不是高思博的話，以他的口才及魅力，加上與韓國瑜「南高聯手」，現在台南市長當選人應該就是謝龍介了。

而謝龍介的臉書也有不少網友持同樣看法，留言說「您這次如果選市長，結果應該跟我們韓市長一樣。」「龍介仙這次沒有出來選市長真是太遺憾了」「你內心有一部份是扼腕的。我也替你感到可惜。」

網友也留言鼓勵謝龍介下次參選市長，網友說「恭喜下任市長就是你了」「下任市長靠你了」「龍介仙絕對有這個潛力！」

國民黨市議員蔡育輝則說，外界是有這樣的說法，如果是謝龍介出來選當選機會是比較高，但這都是事後諸葛。

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