共商侯友宜小內閣？ 朱立倫：廣邀新的優秀人才

新北市長朱立倫今天被問到是否與新任市長侯友宜共商小內閣人選時表示，市政工作一定會無縫接軌，他相信侯會廣邀「新的」優秀人才。（記者賴筱桐攝）

2018-11-26 12:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕當選新北市長的侯友宜將籌組新的市府團隊，對於小內閣的規劃，尚未透露訊息。新北市長朱立倫今天被問到是否與侯友宜共商小內閣人選時表示，市政工作一定會無縫接軌，他相信侯會廣邀「新的」優秀人才。

侯友宜擔任朱立倫的副手7年，侯友宜提出的三環六線、公共托育中心、公共托老中心等政見，都強調市政工作延續，「一棒接一棒」，未來小內閣成員是否「朱規侯隨」，引發外界揣測。

朱立倫今天視察工程時，媒體詢問，是否與侯友宜商討新北市小內閣人選？

朱立倫表示，侯友宜這2天展開謝票行程，接下來新北市政工作一定會無縫接軌，而侯友宜過去8年對於市府團隊相當熟悉，不管是市政工作或是市府團隊同仁，從基層科長到局處首長，侯友宜都非常清楚，相信侯會廣邀新的優秀人才，但現階段對他而言，最重要的是「無縫接軌」，12月25日以前做好市政工作。

針對侯友宜不打算進入國民黨中常會，朱立倫說，他不清楚此事，但對於侯友宜來講，市民的付託就是把市政工作做好，第1天接棒之後，必須走入基層、深入基層，把每一件市政工作做好，這是市民對侯的期待。

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