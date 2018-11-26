拚北屯、北區立委補選？ 卓冠廷：準備迎接新生命

2018-11-26 12:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍無法連任，市府新聞局長卓冠廷身為林佳龍的左右手，未來規劃受到關注，對於是否參與北區、北屯區立委補選，他說，目前沒有規劃，現在就是休息，而小朋友明年3月要出生，全家都準備迎接新生命的誕生。

下屆台中市長當選人盧秀燕的立委選區在北區、北屯區，該選區將舉行立委補選，由於卓冠廷的戶籍在北屯區，動向受到關注。對於是否有選立委的規劃？卓冠廷表示，目前沒有這個規劃，他離開記者工作後到國會辦公室2年，加上到市府服務4年，總共6年時間，幾乎沒有任何一天休息，雖說他不會嫌累，但昨天有一種放空的感覺，昨天早上倒著柳橙汁、看著窗外的風景，心想6年來沒有這樣的生活，可以休息一下是蠻好的。

至於是否有其他規劃？卓冠廷說，他現在就是休息，在休息階段不會去想以後的事，以後的事情以後再說，沒有這麼急迫。

卓冠廷也說，小朋友明年3月要出生，這是很開心的事情，全家也在準備迎接新生命的誕生，趁此機會稍微休息一下，不見得是一件壞事，他也能有多一點時間好好思考為何過去這4年來大家這麼努力，但最後反映在民意上的選票跟成績有落差，真的需要好好思考，他覺得這是現在最重要的事情。

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