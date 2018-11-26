藍委緊盯台大校長爭議案 葉俊榮：教育專業處理

台大校長爭議案目前進入行政爭訟中，國民黨立委挾勝選之勢今天在教育委員會中追擊教育部長葉俊榮（左一），葉俊榮強調是制度問題，不是誰上、誰不上問題，教育部會以教育專業處理。（記者林曉雲攝）

2018-11-26 12:15

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議案，即使目前已進入行政爭訟中，但國民黨立委挾著勝選之勢，今天在立法院教育委員會中開始追擊教育部長葉俊榮。立委蔣乃辛直批，台大校長空缺這麼久，對這次選舉結果造成影響，要求教育部回歸大學自治，趕快處理台大校長問題；而立委柯志恩更直指，不如等2020政黨輪替讓管中閔上任台大校長。

教育部長葉俊榮答詢時表示，台大校長爭議陷僵局，這是制度的問題，不是誰上、誰不上的問題，蔣乃辛委員說的方向也是他心中想像的，要重視教育專業，減少政治過多的考量和干預，台灣要往前走，教育是支點，各部會都會依院長指示檢討，教育部檢討方向將秉持教育專業，面對每一個課題，包括大學校長遴選爭議。

但很多台大教授和台大學生會均要求教育部應該堅守立場、不能放水，台大學生會在今年8月已公布校內學生自治組織聯合發表4點聲明：要求台大重組遴選委員會並重啟遴選，檢視修改遴選法規中有關利益迴避的規定，增加遴選會中學生代表的比例，以及修改校內兼職規定杜絕事後核准的慣例。

台大校長遴選委員會選出台大教授管中閔為校長，被台大教授踢爆質疑選舉過程有作弊、不公平的情況，管中閔兼職台灣大獨董等3職，卻未在參選時向校務會議及校長遴委會揭露，遴選委員之一蔡明興還是台灣大副董，兩人有利益關係未迴避之重大瑕疵，已侵害其他候選人的權利，教育部因此將校長人事案退回台大，葉俊榮部長要求遴委會重新投票產生當選人，台大不服控告教育部，目前正由行政院訴願會審理中。

國民黨立委蔣乃辛表示，這次選舉結果出乎意料之外，相信蔡總統也沒有想到選舉結果如此，台中高雄都輸掉，建議教育部回歸教育專業，台大校長案就是用政治判斷，而非用專業判斷，才會讓台大校長空缺這麼久，也對這次選舉造成影響，要求教育部回歸大學自治，趕快處理台大校長問題，1個台大校長換了3個教育部長，賴清德院長在記者會中說政策問題要重新檢討，教育部也應該用大學法處理台大校長。

國民黨立委柯志恩質詢表示，台大校長遴選案仍然糾結，引發知識份子反彈，教育部還無法結束，即使遴選制度或程序有瑕疵，但教育部依法行政卻不符合比例原則，不如等2020政黨輪替再讓管中閔上任。

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