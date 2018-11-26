賴清德：我是民主萬歲的人 3大原則處理公投案

賴清德表示，會正面看待公投，「我是民主萬歲的人」，政院將秉持3原則處理公投案。（記者簡榮豐攝）

2018-11-26 12:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕10案全國性公民投票結果25日出爐，有「以核養綠」等7案公投通過，行政院長賴清德今日上午於行政院記者會表示，正面看待公投，「我是民主萬歲的人」，政院將秉持3原則處理公投案。

賴揆強調，行政院將秉持3大原則處理公投案，第一是尊重公投結果。第二為每一項公投結果會牽涉立法及行政，後續行政院會與國會執政黨團充分討論。第三原則是一定依照「公投法」第30條相關法定程序規定，完成後續工作。

「我是正面看待公投，我是民主萬歲的人！」賴揆指出，過去朝野針對各種相關議題，各執立場讓台灣停滯不前，今天有「公投法」可以解決爭執，是一件好事，個人正面看待這項公投結果。

對於以核養綠公投通過是否與非核家園政策牴觸？賴揆說明，行政院尊重十項公投結果，會依照「公投法」進行，因後續牽涉立法及行政，行政院會跟國會執政黨黨團共同討論，期間一定會按照「公投法」規定來完成。

賴揆提及，公投內容如果是創制部份，必須要在3個月內提出相關法案審議，立法院須在下會期審議。如果是複決案，中選會公告3天內該法律就失效，政策調整部分，雖然沒有明定，但行政院一定會盡速來調整。

對於「以核養綠」公投通過後，核電廠除役規劃是否做調整？賴揆提及，這是一個複決案，11月30日中選會公告後3天內，「電業法」的相關條文就失效，行政院後續會將廢止的條文，送至立法院審議，進行公投結果完備工作。

針對彰化縣、雲林縣長選舉都變天，當地離岸風電政策是否改變？賴揆強調，離岸政策是屬於再生能源的綠能，並沒有任何一項公投要求停止推動綠能，後續離岸風電、綠能發展不會受到影響，「不會改變！」

敗選後農業政策、兩岸政策是否調整？賴揆回答說，像這樣的敗選要檢討的恐怕很多，不會只有農業政策，至於兩岸政策權責在於總統，行政院會配合推動相關政務。

拚經濟是行政院最優先施政重點，民眾關心的部分會檢討改進，其他政策的檢討將召集相關部會，對於民眾及縣市政府所表達的意見一併納入考量。

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