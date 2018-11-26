丁守中為爭市長提訟 法界人士這麼看…

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團隊25日凌晨前往台北地方法院，提選舉無效訴訟。（資料照）

2018-11-26 12:01

〔記者溫于德／台北報導〕丁守中稍早委派丁辦人員詹為元與律師周國代，共同赴法院就聲請查封北市全部票匭並重新計票做撤回動作，未來將直接提起選舉無效之訴；法界人士分析，丁可能直接主張下午4時後選票均無效，盼全案將直接就這個方向做辯論。

該人士說，目前的丁守中，可能對於下午4時前的選票沒意見，但時對於下午4時後的選票有疑義，因此直接主張4時後的選票均無效；至於丁是否有可能在訴訟中再次聲請重新驗票？他認為，即便是聲請，法官或許基於選票保存在選務機關內，尚無毀損之餘且保全完備，駁回請求。

該人士最後也說，一旦選舉無效由丁守中官司勝訴，首都市長將重選，但重選的政治氛圍與結果，均無法預測；就他觀察，北市目前是兩強（柯文哲、丁守中）一弱（姚文智）狀態，那如果另外一個不玩了（指姚文智），剩下柯、丁對決，新的選舉結果如何？沒人曉得。

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