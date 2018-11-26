高雄民眾選後狂搜「九二共識」 網友：搞不清楚就投了？

圖為韓國瑜支持者興奮揮舞旗幟，慶祝韓勝選。（資料照）

2018-11-26 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選落幕，國民黨籍的高雄市長當選人韓國瑜表示認同九二共識，更說上任後會設立兩岸工作小組，有網友發現，「九二共識」一詞在Google的搜尋次數也瞬間飆升，並以高雄市居民搜尋量最多。

台中市長當選人盧秀燕被問到韓國瑜「九二共識拚經濟」的看法，則說九二共識是目前可以讓經濟好好發展的兩岸共識。根據「Google搜尋趨勢」資料顯示，在網路上搜尋「九二共識」一詞的民眾，在24日選舉結束後瞬間飆升，以縣市來分，高雄市居民搜尋量最多，其次是台中市、台北市、台南市、新北市。

不少網友得知此事後表示「九二共識是什麼都不知道就投了是不是」、「有點好笑，都搞不清楚就投了」、「先了解一下怎麼發財」、「無知真的很可怕」，也有網友說，這種現象與英國當初脫歐公投結束後，民眾才開始搜尋「什麼是歐盟」、「什麼是脫歐」的情形如出一轍。

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