下一步2020？朱立倫：不排除所有可能性

年底即將卸任的新北市長朱立倫，外界關注下一步動向，朱立倫今天表示，12月25日以前把市政工作做好，卸任他會與基層站在一起，「所有的可能性我都不會排除」。（記者賴筱桐攝）

2018-11-26 11:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底即將卸任的新北市長朱立倫，被視為2020總統大選國民黨的熱門人選，外界關注下一步動向，朱立倫今天鬆口表示，12月25日以前把市政工作做好，卸任後他會與基層站在一起，「所有的可能性我都不會排除」。為參選之路埋下伏筆。

朱立倫今天上午視察浮洲橫移門工程，媒體詢問，未來國民黨的新生代扮演什麼角色？

朱立倫表示，最重要的是一棒接一棒，把棒子接好，希望更多年輕世代投入公共服務，每一位認真做好地方服務工作，就會獲得民眾認同。他強調，現在是做事的時代，事情做得越多、越好、越認真努力，就能獲得市民肯定。

朱立倫表示，國民黨要用感恩的心情、認真努力的態度，誠懇面對選民給予的機會，民進黨就像一面鏡子，你做不好，民眾很快就改變，國民黨曾遭遇嚴重挫折，他也曾經失敗過，所以要用最誠懇的態度、認真努力的精神，腳踏實地做事，每一位當選的縣市首長，認真做好市政工作，這是民眾對國民黨的期待，以後才有繼續的機會。

至於卸任後的規劃，朱立倫說，12月25日以前，每一天把市政工作做好，以後他就是一位市民，會跟台灣所有的民眾站在一起，從基層跟大家站在一起，「所有的可能性我都不會排除」，希望從民眾的角度出發，說出民眾的心聲，做台灣人民想做的事情，全力以赴。

談到國民黨的改革，朱立倫認為，國民黨最重要的是跟人民站在一起，從基層出發，國民黨一定要「內造化」，什麼是國民黨的聲音？什麼是國民黨的代表？什麼是國民黨的核心？就是「人民是國民黨一切的基礎」，民眾認同的政策以及經由選舉產生的公職人員，尤其是地方首長、議會及國會，就是代表國民黨的核心，未來國民黨要朝「內造化」的方向持續努力。

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