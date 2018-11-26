張麗善當選探監：張榮味十分開心

雲林縣長當選人張麗善今天早上回到土庫馬光厝順安宮上香感謝媽祖保祐及鄉親的牽成。（記者黃淑莉攝）

2018-11-26 11:43

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣長當選人張麗善今天一早與姪女、前立委張嘉郡一起前往雲林二監探視哥哥、前縣長張榮味，向張榮味報告當選喜訊，隨後返回老家土庫馬光厝展開感恩謝票行程。

張麗善轉述探視張榮味情景指出，張榮味得知選舉結果十分開心、高興及對她很肯定，除恭喜她外，也期勉她要勇敢承擔責任，當選了就要好好做事，努力完成鄉親所交待的任務。

張麗善表示，她允諾哥哥一定會好好做事，也期許自己像哥哥一樣讓鄉親滿意，讓雲林有更多建設，讓雲林的經濟、農業都能有更好的發展，未來要做的事很多，一定會一一兌現對鄉親的允諾，也期待鄉親給她更多鼓勵，一起為雲林打拚。

張麗善早上回到土庫馬光厝順安宮感謝媽祖保祐及鄉親的支持，她強調，馬光厝是她永遠的家，感謝鄉親牽成疼惜馬光女兒，秉持著馬光厝一向的團結精神，她將這份榮耀與每一位馬光厝鄉親分享，也在媽祖廟前向鄉親喊話，表示未來一定發揮媽祖婆的慈悲精神，與每一位鄉親站在一起，永遠用心傾聽每一位鄉親的心聲。

張麗善感恩謝票預計3天全縣20鄉鎮市走透透。

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