剛選上議員... 羅智強宣布參選總統：我要改造國民黨！

羅智強剛當選台北市議員，就宣布要「四階段參選總統」，誓言改造國民黨。（圖取自羅智強臉書）

2018-11-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰甫落幕，前總統府副秘書長羅智強以第一高票當選台北市議員。羅智強認為此次大選代表「民進黨的超級失敗」，選民投的是「討厭民進黨」，並非是國民黨的勝利。然而，羅智強表示看到一個舊國民黨的巨影再次站了起來，因此宣布四階段參選總統，要改造國民黨。

羅智強表示，第一階段是「六都感恩街講再思考」，3天內將在六都街頭演講，廣聽民意再做思考，29日宣布是否進入第二階段。而第二階段則是「力拚30萬Line＠粉絲」，建立話語權新平台。接著第三階段是「尋找國民黨最強棒」，投入國民黨初選，尋找國民黨的勝選最強棒，若最強棒是自己就「當強不讓」，若是別的優秀同志就「強力相挺」。

第四階段，則是「贏回中華民國總統」，要為國民黨贏回執政權，把台灣失去的經濟前路、正道公理、兩岸和平找回來。

羅智強說，一次又一次的不自量力，鼓舞他為理念奮戰至今，這一次再度「不自量力」宣布參選總統，「當選總統的機率是多少？我坦白告訴你，只有百分之一。但是，百分之一，就夠了！」

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