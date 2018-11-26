九合一投票亂象多 藍委要求中選會副主委也下台

2018-11-26 11:42

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選倂公投亂象叢生，中選會主委陳英鈐請辭負責，立法院國民黨團今要求，中選會副主委陳朝建參與到大部分選務，也應一倂下台負責；而對於本次大選倂公投的規劃不當，中選會難辭其咎，應做徹底檢討。

立院國民黨團書記長曾銘宗表示，本次九合一大選倂公投，中選會承辦選務事前規劃不當、事後應對無方，從一開始拒絕「以核養綠」公投再補件，違法公告補刊登報，在週六投票過程中面對排隊長龍，沒有做妥善因應。

國民黨團首席副書記長吳志揚指出，陳英鈐在下台前把過錯賴給公投案，說選民不在投票前先想清楚，但這是中選會應該事先就有規劃的，陳顯然是推卸責任。

吳志揚抨擊，中選會表現既不獨立也不專業，甚至違法濫權，陳英鈐、陳朝建任內把中選會的招牌拆掉了，造成人民無法信任中選會。曾銘宗要求，中選會主委雖已下台負責，但陳朝建也深入參與選務規劃，應一併下台。

國民黨立委黃昭順表示，她在投票日前兩週就希望在立院排案，要求模擬投票，但陳英鈐不願意，顯示中選會的傲慢和執政黨的介入，除了正副主委下台外，選務必須一併改革。

國民黨立委王育敏則表示，台北市長選舉開票開到凌晨，票開了10小時開不出來，台北市選委會也應該要說明，為什麼幅員更大人口更多的新北市都開出來了，台北市卻要花那麼久的時間，相關單位應進行調查。

吳志揚也提到，公投結果展現最新的直接民意，政府應馬上修改法律、調整政策，如果政府連公投結果都公然藐視，就應負起政治責任。曾銘宗指出，政府應依照公投法第30條，有關重大政策，應實現公投案內容做必要處置，行政院必須接受公投結果。

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