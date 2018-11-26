包括鄺麗貞...台東3縣長選將拿不回保證金 也沒選票補貼

2018-11-26 11:32

［記者張存薇／台東報導］台東5人參選縣長，國民黨縣長當選人饒慶鈴、民進黨劉櫂豪各得7萬餘、4萬多票，保證金可以拿回來，也可獲每票30元的選票補貼，包括無黨籍鄺麗貞等其他3人因得票數未過門檻，保證金拿不回來、也無法獲選票補貼。

縣選委會說明，30日將公告五合一選舉當選名單，其中縣長參選保證金20萬元，鄉鎮長及議員各為12萬元、村里長及代表5萬元，依選罷法規定，得票數必須超過選區總選舉人數除以應選名額的10％，即可領回。

縣長選舉部分，選舉人數為17萬9千多人，依規定發回保證金最低標準為1萬7940票，饒慶鈴獲得7萬5077票、劉櫂豪獲4萬4264票，均可發還，而鄺麗貞獲3049票、彭權國988票，黃裕斌640票，均無法退回保證金。

縣議員候選人則有8人、鄉鎮市長候選人6人未達退還標準。

此外，競選經費補貼為1票30元，饒慶鈴、劉櫂豪可分別獲得211萬7310元、132萬七7920元，鄉鎮市長及縣議員選舉各有5、12人得票數不足無法獲得補貼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/