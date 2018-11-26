中生代提早接班？林佳龍：民進黨中生代都已經在第一線

台中市長林佳龍表示，他以4年時間完成8年規劃，為台中市發展奠定基礎。（記者張菁雅攝）

2018-11-26 11:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍連任失利後，今日到市府主持任內最後一次市政會議，他在接受媒體訪問時表示，選後，他和太太廖婉如沒有相擁而泣，花很多時間安慰支持者，回想這4年做了8年的規劃，為台中市發展奠定基礎，希望有助於下屆市長有更好的表現。

林佳龍表示，選舉結果就是最高的民意，原因反求諸己，操之在己的部分，自我檢討改進，一定是做得不盡理想，也可能沒有體察到民意。此外，選民投票因素有些可能是全國性的，他會循黨內管道分享一些觀察和建議，期待下一步走出來時能真正回應民意的期待。。

林佳龍也說，他把選後工作當成一種社會療癒，這一天多來，他和太太花很多時間在安慰支持者，沒有相擁而泣，反而經過討論後，認為4年來留下令人懷念的成績，個人得失事小，城市進步才是他投入公共事務的初衷。

另外，許多支持者在林佳龍臉書留言鼓勵，林佳龍說，他走過也留下痕跡，雖然沒有連任，但交給接任者最好的基礎，大家開始想這4年好像做了不少事，太太甚至說，4年時間做了8年規劃，奠定這些基礎希望有助於下屆市長有更好的表現。

而未來重大政策能否延續？林佳龍指出，政府是延續的，重大政策都經過議會同意，若新的市長希望延續重大政策，市府團隊會全力配合，除非有新的決定，現在也展開交接業務，一切以新市長施政方面為依據，他要求市府團隊做好交接工作，以利新市長順利接任、無縫接軌。

至於未來的規劃，林佳龍說，先沉潛、思考與休息，調整步伐後，再確定未來的路。

針對外界認為民進黨中生代應提早接班，林佳龍表示，民進黨中生代都已經在第一線上扮演重要的角色。

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