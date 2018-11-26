夫里長、妻代表 南投唯一連任「夫妻檔」

南投市嘉興里長張漢其及妻子代表會副主席張惠卿，感謝鄉親及神明庇佑，讓夫婦倆如願連任成功。（記者謝介裕攝）

2018-11-26 11:25

〔記者謝介裕／南投報導〕「一人當選、兩人服務；兩人當選、全家服務」，並非只是一句選舉口號，至少南投市嘉興里長張漢其及擔任南投市代表會副主席的妻子張惠卿2人努力實踐，此次選戰也再度通過民意考驗，成為縣內唯一連任成功的夫妻檔。

南投全縣有13鄉鎮市，總共有262個村里，此次計有528人參與村里長選舉；鄉鎮市民代表選舉方面，則是256人搶163席，其中，不乏夫妻或兄弟姊妹檔分別參選村里長或代表選舉，能否從激烈選戰中脫穎而出，備受各界關注。

南投市嘉興里長張漢其第1次參選里長時，以600多票當選，之後尋求連任，票數也節節攀升，此次他獲得964票，對手張燈示獲得448票，大勝對手516票的懸殊差距，如願完成里長5連霸。

南投市代表選舉第1選區，此次有6人參選，應選席次4席，代表會副主席張惠卿獲得2585票，在當選的4人之中居第2高票，不靠婦女保障名額便順利連任成功，也展現爭奪代表會主席寶座的實力。

張漢其及張惠卿表示，夫婦倆一定會秉持「一票一世情」的精神，做好為民服務的工作，以感謝鄉親的支持及疼愛。

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