為穩定政局，賴清德：我決定留下來繼續努力。（記者簡榮豐攝）

2018-11-26 11:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨在九合一選舉大敗，行政院長賴清德日前口頭向總統蔡英文請辭，賴揆今日上午親自召開記者會宣布，為協助穩定政局，他接受總統慰留，決定留下來繼續努力。

賴揆表示，首先要恭喜新當選的縣市長，透過民主程序得到選民支持，可以在為期4年當中施展抱負，為維持城市繁榮及服務人民來努力。

賴揆指出，祝福每一個縣市長能平安、順利成功，行政院承諾會與每一個地方政府合作，提供必要協助，共同造福國家、服務國人，創造雙贏局面。

賴揆提及，選舉已經結束，每一張選票固然是對政府很深期待，也是對施政檢驗，選舉結果對施政是不滿意的，因此，「我直接表達道歉外，也向總統表達口頭請辭，昨天下午也與總統進行討論，最後我決定留下來繼續努力。」

賴揆強調，一方面是希望行政院政務不會中斷，也希望能協助穩定政局，後續行政院會負起責任，滾動檢討各項政策，短期內會完成公投的後續相關法案，積極回應人民期待。

賴揆指出，明天會如期率領交通部會的相關首長，到立法院報告普悠瑪事件及運輸安全事情，另外明年度中央政府總預算、前瞻特別預算，加入CPTPP相關作業也在立法院審議當中，「我也有責任持續推動，讓法案持續推動，這是我決定留下來的一項原因。」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/