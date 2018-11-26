賴揆宣布留任 蘇嘉全：很好啊！

賴揆在政院宣布留任，媒體詢問立法院長蘇嘉全看法，蘇直說，「很好啊！」（記者方賓照攝）

2018-11-26 11:20

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長蘇嘉全今早在立法院接受媒體訪問，對於是否希望賴清德留任閣揆？蘇嘉全說，「我們期待政局穩定，但還是要尊重他個人想法」，同一時間賴揆在政院宣布留任，媒體詢問蘇嘉全看法，蘇直說，「很好啊！」

民進黨九合一選舉大敗，總統府秘書長陳菊與行政院長賴清德先後請辭，總統蔡英文則慰留兩人。蘇嘉全表示，一個選舉選輸不是單一的事項，一定是非常多的因素累積而成，「如果大家都覺得是自己因素就辭職，那我看大概每一個人都要辭職。」現階段還是以政局穩定為主，政局穩定不是一個黨的問題，是全國人民的問題，讓政局穩定朝對的方向來做，相信民進黨還是能得到民心。

至於民進黨主席是否由中生代接班？蘇嘉全表示，尊重每一個人的想法，黨主席要由誰來接，還是要經過民進黨內部的討論，但「中生代的定義是什麼？幾歲以內？還是政治資歷？ 什麼叫中生代？」，內部要好好討論，領導這個黨，贏得民心最重要。

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