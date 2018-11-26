盧秀燕小內閣擬任用青年、女性 重視操守與態度

2018-11-26 11:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨籍台中市長當選人盧秀燕1個月後即將走馬上任，她指出，已開始徵詢小內閣人選，她強調，會重用年輕人及女性，但內閣用人原則「操守」第一，其次重態度，要客氣有禮跟人民站在一起。

距離接棒市長僅剩1個月時間的盧秀燕說，她的個性就是要做就做最好，已徵詢部份人選，但為尊重被微詢者或還在思考中，暫還不能公佈，但她一定會為台中市民邀到最好的人選。

盧秀燕說，除專業的考量外，她的小內閣重用年輕人，她20多年來的從政之路，很重視年輕人，也願意給年輕人機會，未來小內閣年輕人的比例會提高，且近來女力當道，也有一定女性從政人員，因為女性表現非常優秀。

盧秀燕說，要找專業人才、年輕、女性都不難，她認為最重要的是操守，這是她20年多年一路來的自我要求，長期以來也要求團隊，最重視操守跟態度。

盧秀燕說，未來小內閣團隊以「操守」擺第一，20多年來自己及團隊也要求，未來也如此；第二是態度，她自己20多年來一路走來，客氣有禮貌跟人民站在一起，內閣會保持此特色。

此外，盧秀燕說，大家把力量加總起來，這個城市會更好，前進速度會更快，力量不能互相抵銷，因此未來她會加強府會間、市府跟內部、民間都要攜手合作，「政通人和」也是她的強項。

盧秀燕說，很多人問她為什麼能一路來連選連任，最重要的就是政通人和，台中市府會跟議會合作，尤其議員代表民意，聆聽他們的心聲，市長不能一意孤行、自我感覺良好，從政者易自我感覺良好，不聽別人建議，她反覺得別人的建議一定要了解解決，未來的台中市政府會是傾聽民意，跟大家攜手合作的市政府，府會關係一定要良好。

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