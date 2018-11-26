總統再三慰留 陳菊決定留任總統府秘書長

黃重諺表示，蔡總統考量國家政局穩定與各項重大政策的持續推動，在昨晚邀集秘書長懇談，再三慰留，陳菊決定留任。（資料照）

2018-11-26 11:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕繼賴揆接受慰留後，針對總統府秘書長陳菊為敗選的請辭，總統府發言人黃重諺今日表示，蔡總統考量國家政局穩定與各項重大政策的持續推動，在昨晚邀集秘書長懇談，再三慰留，陳菊決定留任，全力襄助總統在擴大社會對話以及各項革新工作上的努力。

黃重諺表示，對於這次地方選舉的失利，特別是高雄市的未能繼續執政，陳菊感到相當自責，並在第一時間向總統辭任秘書長一職，蔡總統認為，過去20年，從謝長廷市長到陳菊市長在任的12個年頭，高雄的蛻變與發展有目共睹，現在市民選擇改變，選擇用更嚴格的標準來要求執政團隊，我們就是虛心接受，並且同樣以最高標準來自我策進。

總統認為，就在這個國家革新前進的關鍵期間，執政團隊的切實檢討與穩健推進非常重要，她希望陳菊能夠繼續與團隊並肩作戰，協助她帶領執政團隊在最短時間內凝聚最大的革新銳意，把各項工作做到最好，以回應國民的期待。陳菊也在與總統會商後，也決定在此艱難時刻與團隊共同承擔、共同努力，接受總統的慰留。

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