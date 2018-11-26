助韓當選、規劃2020？ 王金平：我沒有這樣的想法

2018-11-26 11:00

〔記者邱燕玲／台北報導〕韓國瑜當選高雄市長，在沒人看好韓時就出錢出力的最大功臣、前立法院長王金平上午接受媒體訪問，對韓當選他不敢居功，強調是韓個人魅力帶動風潮。至於2020總統大選是否有規劃？王表示，「我沒有這樣的想法，現在不必去談這個問題」，他現在就是多幫助新的主政者推動縣政、市政，讓他們施政符合民意，並與中央配合，大家不分藍綠。

國民黨是否要由中生代接班？王表示，接班問題大家慢慢去感受、討論。

王強調，這次選舉包括台中、高雄的落選者對當選者表達支持配合，當選者也對落選者的政策表達會參考，符合民心，民心想如何變，執政者要快速落實。

王表示，這次拿回高雄市對國民黨意義重大，希望民進黨以國家為考量，還有一年半應好好思考如何和在野黨溝通、討論，互相展現善意，國家才能走上藍綠和解，台灣才有希望，施政才能定在精確有效的政策，國政才會順利。

媒體問王「你的下一步？」王表示，「我認真做好現在的工作，為朝野未來的和諧、和解努力，共同為國政建言，這樣比較適當」。

至於有人主張吳敦義、馬英九不要再出來了，王表示，國家是選賢與能，中生代有其長處，年長也有長處，經驗歷練政績都還是可被列為選賢與能的表列上，中生代有中生代的好處，老一代有老一代的長處，如何讓年齡層之間彼此合作，有經驗傳承，未嘗不是好事。

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