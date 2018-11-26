差9票質疑唱票口齒不清 正妹吳佩芸將提當選無效之訴

台中市市議員候選人吳佩芸。（資料照）

2018-11-26 10:57

［記者楊政郡／台中報導］台中市第七選區（南屯區）市議員候選人吳佩芸，以9票之差輸給吊車尾的何文海，上午吳到台中市選委會了解後，決定在選委會公告當選名單後30天內，再向法院聲請保全證據，提起何文海當選無效，他們發現吳的有效票被認定成無效票，也有3號「吳佩芸」，聽成4號「魏佩瑩」，唱票口齒不清，會依選罷法120條提起訴訟。

競選期間宣傳看板放上泳裝照，民進黨台中市議員何文海在公眾場合對她說，「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來。」，而引發性騷擾爭議，選前兩人竟槓上了，而選後開票結果，吳以9票之差敗給何文海。選後因票數差距太小，2人將繼續纏鬥下去。

原本吳佩芸與支持者要到法院提起訴訟，要求重新驗票，上午到台中市選委會了解後，決定提起「當選無效」之訴。

選罷法120條當選人有下列情事之一者，選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人（預計11月30日）名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴：一、當選票數不實，足認有影響選舉結果之虞。

據了解，該選區7選4，吊車尾的是何文海11555票，落選頭吳佩芸11546票，魏佩瑩2876票。吳佩芸競選團隊助理詹昕諺說，他們競選團隊發現24日開票時，「吳佩芸」、「魏佩瑩」的聲音太接近，唱票人與計票有誤差，當場監票人有抗議但沒人理會。再者競選團隊也在部分投開票所發現，吳佩芸的有效票被認定為無效票，都會影響到吳的選票，他們正蒐集資料，在中選會公告當選名單後，提起當選無效之訴。

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