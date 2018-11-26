余天請辭新北黨部主委 蘇貞昌慰留：穩住市黨部繼續向前

站上吉普車的蘇貞昌向市民朋友和支持者沿路道謝、「歹勢」，也有經過的市民替他加油打氣。（記者邱書昱攝）

2018-11-26 10:56

〔記者邱書昱／新北報導〕九合一選舉落幕，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天一早到土城區搭車謝票，儘管是上班日仍有民眾喊加油，對於民進黨新北市黨部主委余天請辭，蘇貞昌認為，競選團隊很優秀，選戰打得精彩，包含立委、議員以及余天，應該要給他肯定，希望穩住市黨部讓大家更快前進。

站上吉普車的蘇貞昌說著「歹勢」，他說，心情上抱著感恩跟抱歉，出來和市民朋友、支持者道謝，也對沒有達到支持者的願望表示「歹勢」；至於全台的選情，民進黨內也應該深切檢討，聽取各方聲音。

蘇貞昌利用選舉完的隔天打很多電話致謝，他也接到很多滿滿的鼓勵，「要打的電話很長，還沒打完。」

蘇貞昌感性地說，這一次選舉的挫敗，還是看到競選團隊的優秀，雖然結果不如預期，但不避否定過程中立委、議員幫忙，尤其新北市的議員，雖然在不利時局仍守住，而余天也該給他肯定，希望穩住市黨部讓大家更快的向前進。

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