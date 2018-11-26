丁守中提選舉無效訴訟 柯P：增加支出而已

2018-11-26 10:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲以三千多票差距，驚險擊敗國民黨提名人丁守中，成功連任。不過也許是前陣子拚選舉太過操勞，今天是選後第一個上班日，一向最愛拿「每天準時7點30分開會」誇口的柯文哲，竟然差點睡過頭遲到，7點29分才到台北市政府，讓柯也忍不住笑說「差一分鐘」、「準時到」。

柯文哲今未安排公開行程，為了不讓「7點30分晨會」的傳統破功，柯一下公務車就急著去搭電梯，面對大批媒體堵訪，針對國民黨對手丁守中要提選舉無效，是否擔心被翻盤？柯表示他（丁）要花很多錢，要僱很多律師，競選經費又增加一筆。

媒體追問柯，是否不贊成丁提選舉無效，柯則說「增加我支出而已」。北市府發言人劉奕霆補充說，柯認為這樣自己也得請律師，會再增加支出。

此外，柯在這次大選的得票數拿下58萬820票，按照選舉補助款每票30元，再加上選舉保證金200萬，共可拿回1940萬餘元，但仍與當初貸款2千萬差了60萬元，等於虧本60萬打選戰，柯今早被問及此事，僅說60萬還好。

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