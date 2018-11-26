被指控涉賄 嘉市副議長到嘉檢應訊

被指控涉嫌賄選的嘉市副議長郭明賓到嘉義地檢署報到。（記者丁偉杰攝）

2018-11-26 10:24

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市副議長郭明賓尋求議員連任當選，因被嘉義地檢署指控於選舉期間涉嫌透過樁腳現金賄選，原本檢方於選前本月19日傳喚郭到案，郭提出請假後，今天上午9點許到嘉檢應訊，郭應訊前受訪說，「希望司法還我一個清白！」

郭明賓由律師陪同進入偵查庭後，檢察官先進行人別訊問，之後由調查局人員訊問，稍晚將由檢察官複訊。

法界人士說，目前正值市議會開議期間，議員有所謂的議會「保護傘」，檢方訊後不能對郭做出強制處分，訊後將請回。

郭明賓被控涉嫌現金買票案有3件，已收押3名樁腳，檢警調本月10日搜索郭的競選服務處及住所，然而郭6日就前往中國，市議會12日開會，張開保護傘，他旋即返台，嘉義地檢署依「地方制度法」發函請議會同意讓檢方逮捕或拘禁郭明賓，議會大會決議「不同意」，檢方只好暫時作罷。

檢方傳喚郭於本月19日到案，但郭以正值選舉期間避免遭議論等為由請假，改於選後今天到案。但檢方為確保後續順利偵查，於15日即對郭發布境管通知。

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