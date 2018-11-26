斗六市湖山里2候選人同票抽籤 鄧玉足抽到當選

斗六市湖山里長選舉兩人同票，鄧玉足手氣比較好，抽到當選籤。（記者詹士弘攝）

2018-11-26 10:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市湖山里選舉勢均力敵，林宏昌、鄧玉足都得到390票，依據選罷法規定，兩人票數相同，今天在縣選委會抽籤決定當選者，結果鄧玉足手氣比好，不僅順序籤抽到優先抽籤，也抽到當選籤。

鄧玉足與林宏昌都是第二次參選湖山里長，上次鄧玉足票數比較高，但兩人都輸給現任里長未當選，這次現任里長轉戰市民代表，林宏昌、鄧玉足再度同場角逐里長一職，結果同票，必須抽籤比手氣，看誰是幸運兒。

鄧玉足表示，抽籤一次就定輸贏，比打選戰更緊張，之前她也和支持者到廟裡拜拜，結果獲得「好酒沈甕底」的好兆頭。鄧玉足抽到當選籤後，林宏昌展現民主君子風度，完成抽籤手續，並與當選的鄧玉足握手致意，過程平和。

依選罷法規定，抽籤結果出爐後，若雙方有意見則可提出相關訴訟，再根據相關質疑進行驗票或後續處理。

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