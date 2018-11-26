不驗票了！丁守中將直接提選舉無效之訴

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團隊25日凌晨前往台北地方法院，提選舉無效訴訟。（資料照）

2018-11-26 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕史上最激烈台北市長選戰在昨（25日）晨計票結束，國民黨台北市長候選人丁守中以3254票的些微差距，敗給現任市長柯文哲，丁守中不服選舉結果，立刻至台北地院聲請查封北市全部票匭並重新計票，原定今早丁陣營赴法院繳交保證金428萬2929元，但丁守中突決定不驗票，將直接提出選舉無效之訴。

綜合媒體報導，國民黨台北市長候選人丁守中，不願接受敗選事實，票一開完就聲請查封選票並重新計算，台北地院依照每票3元計算，裁定丁守中須繳交428萬2929元保證金，原定丁陣營今早赴法院繳交保證金，但其律師周國代上午赴台北地院表示，丁守中考慮後認為，驗票曠日費時，決定撤回重新驗票的聲請，未來將直接提起選舉無效之訴。

若未來丁陣營提出選舉無效之訴，必須證明選舉機關所辦理的選舉有違法狀況，並且足以影響結果；比如說，24日下午4時後，還有多少投票所和選民仍然在投票？有多少人觀看到了媒體開票資訊？都是丁陣營必須要蒐集的證據。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/