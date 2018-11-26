準「媽媽市長」盧秀燕：元旦起全國兒童免證免費看台中花博

2018-11-26 10:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨籍台中市長當選人盧秀燕競選時推出「明年元旦起台中市民免費看花博」政見，她再加碼宣佈，明年元旦起除台中市兒童免費免證看花博外，全國兒童也一律免費免證入園，「盼讓全國兒童有更多開眼界的機會」。

盧秀燕今日一早展開謝票之旅，距離接棒市長僅剩1個月時間，她也開始著手市政相關規劃，針對她提出的「市民免費看花博」競選政見，盧秀燕說，已有請人前往了解花博的參觀動線。

她說，從這次公投綁選舉時的投票動線觀察，各地均有兩種選舉混在一起投，造成投票時間長等問題，她已設想到未來台中市民免費參觀的入園動線，將比照國際出入口，將市民與非市民通道動線分開，不會影響到外縣市買票民眾通行等。

此外，有人質疑台中市民的身分證若借給外縣市民眾用，恐形成入園把關漏洞等，盧秀燕說，身分證已經是中華民國最強的身分辨識工具，相信民眾會珍惜這項專屬台中市民的福利，不會輕易借證給外縣市者；「更何況之前的花博卡連照片都沒有，更容易被冒用」。

盧秀燕說，至於台中市的兒童連證件都不用，可以直接入園；盧秀燕再加碼說，除台中市的兒童外，非台中市的小朋友也適用，全部直接入園。

她說，她是「媽媽市長」，小朋友很重要，兒童教育及婦幼福利她都很重視，她要讓國家未來主人翁有更多開眼界的機會，但外縣市的成人就要購票入園，因為這是台中市的預算，限市民享有免票權。

盧秀燕說，外縣市的小朋友免費也可以帶動大人一起來看台中花博，就能促進台中經濟，更增加城市行銷。

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