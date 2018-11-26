台聯陳昌輝4戰議員鎩羽歸 嬌妻：歡迎回家吧，把拔！

蔡宛秦在臉書貼出丈夫陳昌輝深夜牽幼兒走路情景。（記者王俊忠取自蔡宛秦臉書）

2018-11-26 09:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯台南市黨部主委陳昌輝再次角逐東區市議員選舉，結果得票數仍不如4年前，其嬌妻兼服務處助理蔡宛秦在臉書發文表示，「歡迎回家，把拔！」這次你只需要為你家人、你的妻女而服務，我們需要你，你只要為我們服務就好。

蔡宛秦感性地說，回家吧，這些年，你辛苦了！回家吧，開始放鬆，做自己吧！我們會一輩子追隨你，當你最忠實的支持者！你是最棒的，你的努力、走過的足跡、解決的事情，都是輝煌戰績，一切都會留下！呼～轉過身，我才有勇氣落淚，你堅強的背影才讓人更不捨，他們不懂，我都懂，你是最棒的人才！把拔，歡迎回家，我們以你為榮！

陳昌輝也在臉書寫說，對不起，是我努力不夠，我真的盡力了，感謝大家一直都在，這些年的努力是我最美好的回憶，謝謝疼惜昌輝的每一個你，我會銘記在心的！ 再次感謝大家，昌輝會先沈澱一下，再請大家見諒。

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