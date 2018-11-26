「不足以在2020推倒藍綠高牆」 蔡正元分析柯文哲困境

蔡正元在臉書強調，「單憑柯粉有限的熱情，不足以在2020推倒藍綠高牆」。（資料照）

2018-11-26 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在此次選戰中險勝丁守中，國民黨前政策會執行長蔡正元昨在臉書指出「柯文哲已輸掉總統選舉門票」，引起討論，而今日他又在臉書強調，「單憑柯粉有限的熱情，不足以在2020推倒藍綠高牆」。

蔡正元表示，是否跨越連勝文門檻是個重要指標，柯文哲這次沒有打廣告、政黨財團奧援，但柯文哲手上有市府資源，運用量勝過任何政黨和財團，最後卻選得不理想，蔡正元認為顯然是「支持結構有問題」。

此次柯文哲北市得票率為41.05%，蔡正元分析，這些有15%是民進黨選票、20%是中間選票、6%是國民黨選票，但是在2020大選中，民進黨不論誰選都不會比17%低，甚至不會低於30%，就連柯粉比例最高的台北市，柯文哲都壓不住民進黨，其他縣市會更困難，且國民黨不論誰選，在2016年的環境因素不再後，不會比40%低。

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