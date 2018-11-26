敗選究責花媽？ 子弟兵抱不平：所有民進黨人都應檢討

民進黨在高雄市長一役敗北，黨內檢討聲浪四起；圖為已請辭總統府祕書長的陳菊（左）22日晚間陪同競選高雄市長的陳其邁（右）在前鎮、小港區車隊掃街拜票。（資料照，記者張忠義攝）

2018-11-26 00:14

〔記者黃建華／高雄報導〕民進黨高雄市長敗選，有電視政論節目將部分責任指向花媽陳菊，包括出版「花媽心內話」一書，傷了黨內初選和諧，甚至質疑「沒有用力」，才讓白派蕭漢俊沒歸隊挺陳其邁；對此，花媽子弟兵、高雄市議員簡煥宗不平表示，「敗選，包括我和所有民進黨輔選幹部都有責任」。他認為，當前民進黨應該深切思考反省的是，如何重新找回人民對民進黨的信任。

簡煥宗指出，當初「花媽心內話」一書，純粹是在述說陳菊從年輕到從政的心路，無關黨內初選，至於民進黨內初選，白派蕭漢俊雖支持劉世芳，但市長大選沒有歸隊，他直言，選舉每個人都有自己的人脈與人情包袱，不能強人所難。

他說，相信大家都有看到，花媽跟立委劉世芳在陳其邁的造勢場子，那一場不是用生命賣力輔選！

簡煥宗認為，敗選，包括他自己和黨部主委，以及所有輔選幹部都有責任，但他認為，眼前民進黨要深切檢討自省的是，為何得不到民意支持，是否執政黨改革的推動過程，忽略人民的感受，「如何重新找回人民對民進黨的信任，才是當務之急。」

對於韓國瑜勝選，簡煥宗也持平指出，選舉已落幕，他也肯定韓國瑜的「造夢」，或許讓支持者有願景的期待，身為高雄市議員，他樂觀其成，未來也會善盡議員的職責監督鞭策市政的推動。

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