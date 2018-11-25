子弟兵證實陳菊已打包 但沒說去哪裡

2018-11-25 23:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕花媽在高雄的子弟兵證實，總統府秘書長陳菊今已開始打包辦公室物品，以具體行動表達辭職決心。其子弟兵強調，這符合花媽向來負責任的風格，輸了就扛起，至於後續要去哪裡還沒明確，但她若回來高雄，會有很多人歡迎，也一定有地方住。

九合一大選結果，民進黨慘敗，尤其被視為綠營重地的高雄敗選，成為各界矚目焦點，也讓在高雄經營12年的總統府秘書長陳菊相當自責，第一時間請辭秘書長。

儘管總統蔡英文已表達慰留之意，但傳出陳菊辭意甚堅，且今天已經與幕僚在辦公室打包，準備返回高雄﹖

陳菊在高雄的子弟兵晚間證實，經與秘書長辦公室幕僚確認，花媽今天已打包，只是接著要去哪裡還不明確。

子弟兵認為，花媽一直以來都以身作則，任務失敗就扛起責任是很正常的事，如果後續真的回來高雄，相信會有很多人歡迎，甚至願意提供暫時住處。

子弟兵透露，陳菊早就想在高雄退休，想在旗山地區找個農舍，享受一下田園生活，如果這時選擇退休回高雄，也是不錯的選擇。

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